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Общество

"Актуальный репортаж": специалисты объяснили, почему тополиный пух не является аллергеном

"Актуальный репортаж": специалисты объяснили, почему тополиный пух не является аллергеном

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Врачи рекомендуют московским аллергикам носить маски, очки и защищать слизистые из-за тополиного пуха. Медики напомнили, что сам по себе пух не является аллергеном, однако он переносит пыльцу, которая вызывает у многих людей насморк, чихание и другие неприятные симптомы.

Почему в этом году пух полетел так рано и будут ли в столице как-либо бороться с тополями и их цветением? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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