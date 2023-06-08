"Актуальный репортаж": специалисты объяснили, почему тополиный пух не является аллергеном

Врачи рекомендуют московским аллергикам носить маски, очки и защищать слизистые из-за тополиного пуха. Медики напомнили, что сам по себе пух не является аллергеном, однако он переносит пыльцу, которая вызывает у многих людей насморк, чихание и другие неприятные симптомы.

Почему в этом году пух полетел так рано и будут ли в столице как-либо бороться с тополями и их цветением? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.