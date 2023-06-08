В России могут запретить выкидывать вещи в общий бак

Россиянам хотят запретить выбрасывать одежду. Речь идет о стандартных мусорных контейнерах. В данный момент отсортировать бывшие платья и джинсы в общем потоке отходов для дальнейшей переработки просто невозможно.

В качестве альтернативы российский экологический оператор и министерство природопользования рассматривают создание точек сбора в розничных вещевых магазинах. Еще одним вариантом может стать прием ненужной одежды в обмен на бонусы для будущих покупок.

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