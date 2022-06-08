Более тысячи случаев оспы обезьян зарегистрированы в 29 странах, заявили в ВОЗ.

Тест-системы для выявления оспы обезьян поступили в регионы РФ. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Самое большое в мире Знамя Победы развернут на Поклонной горе 12 июня, сообщили в пресс-службе Музея Победы.