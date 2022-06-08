Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними

Минтруд не прорабатывает продление майских праздников по аналогии с новогодними, заявил глава министерства Антон Котяков.

В Москве начался прием заявок на участие в конкурсе грантов мэра для НКО.

Крупную аварию в Берлине, где 1 человек погиб и 8 пострадали, устроил местный житель армянского происхождения.