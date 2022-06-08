Зачисление в вузы РФ через портал госуслуг начнется 20 июня

Онлайн-зачисление в российские вузы через портал госуслуг начнется 20 июня. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

В метро столицы начали тестировать трансляцию на новых медиаэкранах, заявил Дептранс.



До 70% пациентов, которые прошли диспансеризацию после COVID-19, имеют болезни сердца. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.