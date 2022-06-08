В РФ предложили индексировать плату за ремонт домов без согласования с собственниками

В России могут повысить плату за ремонт дома без собрания жильцов. Такой пункт предлагают прописывать в договоре с управляющей компанией, сообщили "Известия". Ведь тарифы часто не меняются по 10 лет. А собственники, которые должны устанавливать плату, на собраниях не всегда появляются.

Однако эксперты опасаются, что новые правила могут привести к росту махинаций со стороны управляющих компаний. В Минстрое заявили, что рассмотрят инициативу в ближайшее время.

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