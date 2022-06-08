Детям до 7 лет разрешили бесплатно ездить в электричках

Детям до семи лет разрешили бесплатно ездить в электричках. Такой закон приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях.

В данный момент родители должны оплачивать билеты для детей от пяти лет в пригородных поездах в полном объеме. При этом льготы на проезд есть, но далеко не во всех регионах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.