Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за дождей

Москву накрыли ливни. В городе дежурят около 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения скопления воды. Особое внимание специалисты уделяют остановкам общественного транспорта.

При скоплениях воды соответствующие обращения принимают специалисты Единого диспетчерского центра, ОАТИ, ГБУ "Гормост" и "Мосводостока". Также оставить заявку о большом количестве воды во дворе можно с помощью портала "Наш город". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.