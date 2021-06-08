Нифантьев провел акцию против зависимости детей от соцсетей

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев провел в Южном административном округе Москвы акцию "У-Дартс по соцсетям", посвященную привлечению внимания общественности к проблеме повышенной зависимости детей от социальных сетей.

На улице повесили мишени с логотипами известных сайтов и кидали в них дротики.

Как альтернативу соцсетям общественник предлагает посещать кружки. И уже там находить себе друзей, узнавать что-то новое. Еще один вариант – спортивные секции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.