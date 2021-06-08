Число случаев коронавируса в мире превысило 174 млн

С начала пандемии число случаев коронавируса в мире превысило 174 миллиона. Сейчас болеют почти 13 миллионов человек.

В тяжелом и критическом состоянии находятся 86 тысяч пациентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.