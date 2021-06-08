В Москве выявили 3 817 новых случаев коронавируса за сутки

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 817 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 018 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 776 человек, выписали при этом 932 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 9 977 новых случаев COVID-19. При этом в 1 497 (15,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 145 843 случая COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Магаданской области, Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия – Алания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.