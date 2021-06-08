Россияне отдают все большее предпочтение велосипедам летом

Летом россияне все большее предпочтение отдают велосипедам.

Интересно, что охотнее крутят педали мужчины. Почти 90% против 10% женщин. Такие данные предоставил исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.