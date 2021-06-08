Сотрудники авиакомпании вернули пассажиру забытый телефон необычным образом

Сотрудники авиакомпании возвращали пассажиру забытый телефон всей командой.

Капитан самолета высунулся из кабины и потянулся к мужчине, стоящему на взлетной полосе, а тот высоко подпрыгнул и схватил телефон.

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