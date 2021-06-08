В столице 8 июня ожидаются локальные ливни и грозы

В Москве 8 июня будет облачно с неустойчивыми прояснениями. По данным синоптиков, днем потеплеет до 22 градусов.

Ожидаются локальные ливни и грозы. Действует желтый уровень опасности.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.