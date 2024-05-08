Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 мая

Новости часа: Москва продолжит внедрение сервисов ИИ в медицинскую практику

Новости часа: гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали более полумиллиона человек

Собянин вручил ветерану ВОВ орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Флешмоб "Песня Победы" прошел на Северном речном вокзале

Москвичей предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду

Школьники приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в поселении Внуковском

Москвичей предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду

Новости часа: Собянин подвел итоги фестиваля "Пасхальный дар"

Москвичи возложили цветы к памятникам в честь Дня Победы

В День победы в Москве будет холодно и ветрено. Об этом предупредили синоптики.

В среду, 8 мая, на столицу обрушился почти зимний снегопад. Городские службы перешли в режим повышенной готовности. В ночь на 6 мая в городе ожидаются заморозки.

Также из-за непогоды в Москве перенесли дату проведения Мотофестиваля. Об этом сообщает Дептранс.

Мероприятие было запланировано на 11 мая, однако в снег и холод ездить на мотоцикле небезопасно. Новую дату события пока не назначили – это будет зависеть от метеоусловий.

С 20 мая в Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте. При этом, как напомнили в столичном Дептрансе, с 2011 года тарифы остаются ниже уровня инфляции почти на 30%. И сейчас они самые доступные среди крупных городов России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодатранспортвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика