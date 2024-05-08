Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 мая

В День победы в Москве будет холодно и ветрено. Об этом предупредили синоптики.

В среду, 8 мая, на столицу обрушился почти зимний снегопад. Городские службы перешли в режим повышенной готовности. В ночь на 6 мая в городе ожидаются заморозки.

Также из-за непогоды в Москве перенесли дату проведения Мотофестиваля. Об этом сообщает Дептранс.

Мероприятие было запланировано на 11 мая, однако в снег и холод ездить на мотоцикле небезопасно. Новую дату события пока не назначили – это будет зависеть от метеоусловий.

С 20 мая в Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте. При этом, как напомнили в столичном Дептрансе, с 2011 года тарифы остаются ниже уровня инфляции почти на 30%. И сейчас они самые доступные среди крупных городов России.

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