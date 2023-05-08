Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 22:15

Общество

Москвичей предупредили о заморозках в ночь на 9 мая

Москвичей предупредили о заморозках в ночь на 9 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Москвичам рассказали о погоде на 9 мая

"Мосфильм. Золотая коллекция" проведет акцию памяти кинематографистов-фронтовиков

Москвичам пообещали праздничную погоду 9 мая

Москвичам рассказали, где в столице можно устроить пикник

Москвичам рассказали, что можно посмотреть в Сергиевом Посаде

Единый пункт отбора на службу по контракту продолжает свою работу

Московский НПЗ проводит ежегодный митинг памяти с участием ветеранов производства

Москвичам рассказали, что посмотреть в Сергиевом Посаде

В ночь на 9 мая в Москве ожидаются заморозки, температура может опуститься до минус 2, а по области до минус 5 градусов.

Синоптики отметили, что уже днем 9 мая в столице появится солнце, а столбик термометра поднимется до 14 градусов. К концу рабочей недели ожидается до 20, а в выходные до плюс 22 градусов и без осадков.

Довольно теплыми станут и ночи, с середины недели столбики термометров не опустятся ниже плюс 10 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика