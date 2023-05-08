Москвичей предупредили о заморозках в ночь на 9 мая

В ночь на 9 мая в Москве ожидаются заморозки, температура может опуститься до минус 2, а по области до минус 5 градусов.

Синоптики отметили, что уже днем 9 мая в столице появится солнце, а столбик термометра поднимется до 14 градусов. К концу рабочей недели ожидается до 20, а в выходные до плюс 22 градусов и без осадков.

Довольно теплыми станут и ночи, с середины недели столбики термометров не опустятся ниже плюс 10 градусов.

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