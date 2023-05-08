Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Днем 9 мая в Москве появится солнце, а осадков на территории города не ожидается. Температура воздуха поднимется до 14 градусов. 10 мая в городе станет еще теплее, однако, по словам синоптиков, в этот день может пойти дождь.

К концу недели москвичей ждет практически летнее тепло, воздух прогреется до 20 градусов. В выходные темпретатура воздуха составит около 22 градусов тепла.

Жители Курганской области стали свидетелями огненного смерча. Населенным пунктам огонь не угрожает, сообщили в МЧС РФ.

При этом во всем регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Из-за гибели людей в результате лесных пожаров парад и салют на 9 мая в Курганской области отменили.

В День Победы в вагонах метро и в переходах между станциями будет идти прямая трансляция парада на Красной площади. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Пассажиры смогут почтить память воинов на станциях "Маяковская" и "Курская". Там установили "Стены памяти" с именами работников транспорта, которые участвовали в Великой Отечественной войне. \



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