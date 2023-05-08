Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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08 мая, 19:15

Общество

Москвичам рассказали о погоде на 9 мая

Москвичам рассказали о погоде на 9 мая

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В День Победы в Москве ожидается солнце и сухая погода. Воздух постепенно начнет прогреваться.

В ночь на 9 мая ожидается от трех до четырех градусов тепла, при этом синоптики не исключают, что в Москву могут прийти осадки. Днем столбики термометров достигнут отметки в 13 градусов

В среду, 10 мая, погода в столице станет еще теплее, но синоптики не исключат того, что в этот день может пойти дождь.

К концу недели москвичей ждет практически летнее тепло, воздух прогреется до 20 градусов, а в выходные будет и вовсе до плюс 22 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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