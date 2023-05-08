19:15Общество
Телеканал "Мосфильм" проведет акцию, посвященную работе кинематографистов в военные годы
В честь Дня Победы телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" проведет акцию памяти, посвященную работе кинематографистов в годы Великой Отечественной войны. Для проекта были подготовлены видеоролики об актерах, режиссерах и сценаристах, которые участвовали в сражениях.
На специальном сайте были собраны архивные документы, учетные карточки, наградные листы, рассказы о фронтовом и творческом пути из биографии Леонида Гайдая, Сергея Бондарчука, Юрия Никулина, Анатолия Папанова и других фронтовиков, которые впоследствии смогли стать актерами и режиссерами.
В этом году проект продемонстрируют в эфире телеканала, в социальных сетях, а также на столичных медиафасадах при поддержке агентства-оператора цифровых медиаформатов Intention.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.