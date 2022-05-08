Парад 9 мая в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны

Парад в честь Дня Победы в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), их будут сопровождать соцработники.

Кроме того, за состоянием ветеранов будут следить врачи. При этом после военного парада фронтовики и труженники тыла хотят участвовать в "Бессмертном полку".

Уточняется, что в настоящее время в Москве проживают больше 27 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

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