Украинские войска выпустили 6 снарядов по Петровскому району Донецка, заявили власти ДНР.

Акция "Бессмертный полк" прошла в Париже, в шествии участвовали десятки человек.

Волонтеры в Москве будут фотографировать участников акции "Бессмертный полк" 9 мая. Все фото опубликуют на сайте "Мосволонтер".