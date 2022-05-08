Активные москвичи и волонтеры поздравили с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла, которые сейчас проживают в "Геронтологическом центре Коньково".

Для пожилых людей организовали большой праздник с подарками и концертом. Участники читали стихи, исполняли песни военных лет и просто общались. Акция прошла в рамках городского фестиваля "Московская весна". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.