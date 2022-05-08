Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды к вечеру воскресенья

Еще днем в Москве наблюдалась солнечная погода. Жители столицы массово отправились на прогулки в парки, где уже началась специальная праздничная программа ко Дню Победы.

Однако погода в городе портится буквально на глазах. Из-за усиления ветра ресторанам уже рекомендовали закрыть летние веранды. Об этом сообщили в столичном департаменте торговли и услуг. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в Москве могут начаться дождь и гроза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.