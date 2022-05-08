Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героя России участникам спецоперации на Украине, передает МО РФ.

Более 1 тыс человек почтили память советских солдат в рамках акции Цветы Победы, сообщает РИА Новости.

Темпы распространения COVID-19 в мире за неделю упали на 30%, об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.