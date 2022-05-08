Акция "Цветы Победы" стартовала в Москве

В Москве стартовала акция "Цветы Победы". Ожидается, что в ней примут участие более тысячи студентов и волонтеров. По традиции молодежь накануне Дня Победы возлагает цветы по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые не могут сделать это лично.

Первой точкой акции стал обелиск "Москва – город герой" у Дорогомиловской заставы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.