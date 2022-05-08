Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в ближайшие часы

Дождь и ветер с порывами до 19 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщили в МЧС России.

Более 90 акапельных выступлений и свыше 200 мастер-классов пройдут в Москве в День Победы.

Дмитрий Медведев спрогнозировал введение норм энергопотребления в ЕС и появление продуктовых карточек.

