Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая. На город идет холодный атмосферный фронт. Уже сегодня ветер усилится. Синоптики обещают порывы до 18 метров в секунду, а к вечеру возможна гроза.

Днем сохранится довольно высокая температура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.