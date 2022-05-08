Вечный огонь из Москвы доставили в Южную Осетию. Акция "Огонь памяти" традиционно проходит накануне Дня Победы.

В этом году вместе с автопробегом участники акции доставят лампы с частицами Вечного огня ветеранам Великой Отечественной в 17 регионах России и 12 государствах. Подробнее о том, как появилась эта традиция, и как огонь поддерживают уже больше 50 лет, – в эфире телеканала Москва 24.