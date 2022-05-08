В воскресенье в столице могут прогреметь первые майские грозы. На смену потеплению в Москву придут дожди.

Утром столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Днем ожидается от +16 до +17 градусов. В городе ожидается облачная погода с прояснениями.

Уже вечером в городе может начаться дождь с грозой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.