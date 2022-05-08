Акция "Бессмертный полк" впервые после двух лет пандемии пройдет в очном формате. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро "Динамо", "Белорусская" и "Маяковская".

Сбор начнется в 12:30. С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит семь километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.