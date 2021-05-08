Дождь в Москве будет идти до утра 9 мая

По предварительным подсчетам, за день в Москве выпало почти 60% месячной нормы осадков.

Тучи разгонит лишь завтра к обеду, но ветер усилится. Под вопросом вся авиационная часть Парада. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.