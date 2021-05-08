В Москве прогнозируют сильные осадки. Дождь в городе будет идти всю ночь.

Тучи разгонит 9 мая лишь к обеду, но зато ветер обещают с порывами до 16 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.