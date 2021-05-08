Акция "Цветы Победы" состоялась в Москве

Московские студенты возложили букеты и венки к городским монументам по просьбе ветеранов. Акция называется "Цветы Победы", ее запустили в прошлом году. Тогда ветераны, которые находились в изоляции из-за пандемии, попросили за них почтить память погибших солдат. В этом году было решено продолжить акцию.

У каждого мемориала молодые люди записывают ролики с рассказом, по инициативе кого из ветеранов они возлагают цветы. Сегодня букеты появились у обелиска "Москва – город-герой", у памятника "Детям – узникам фашистских концлагерей", у монумента Победы и у монумента "Воинам-медикам".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.