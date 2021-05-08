В мире число случаев коронавируса превысило 157 миллионов. Активных случаев, то есть тех, кто болеет сейчас, – более 19 миллионов человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 108 тысяч человек.

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