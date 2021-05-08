Москвичей предупредили о сильных осадках

В Москве может выпасть до 40 процентов нормы осадков. В городе идут сильные дожди.

Кроме того, в столице также наблюдается сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

