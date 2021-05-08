Слава КПСС заявил о планах баллотироваться в депутаты

Рэпер Слава КПСС собирается баллотироваться в депутаты. Он же Вячеслав Машнов, также известный под псевдонимом Гнойный. Музыкант собирается баллотироваться на стороне партии "Зеленая альтернатива".

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