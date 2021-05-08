В Тверской области из-за пандемии перенесли "малышковый парад" 9 мая

В Тверской области перенесли бурно обсуждаемый "малышковый парад" в честь Дня Победы. Как сообщили, такое решение приняли из-за короновируса. На праздничное шествие должны были выйти около 100 воспитанников детских садов в военной форме. Как отметили в местной администрации, дети готовились – изучали историю разных видов войск, разучивали песни военных лет, делали макеты боевой техники. Такие "малышковые" парады уже проводили. Организаторы уверены, что акции воспитывают чувство патриотизма у самых маленьких россиян.

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