Аренду жилья обсудят в программе "Миллион вопросов"

Москва 24 запустила программу "Миллион вопросов", в которой обсуждаются актуальные темы. В новом выпуске ведущая Дарья Крамерова обсудит с заместителем председателя Союза юристов Москвы Александром Толмачевым, какие права есть у арендатора и арендодателя, кто должен оплачивать коммунальные услуги и куда обращаться в случае конфликта.

Все желающие могут прислать свои вопросы в чат-бот, в который можно перейти по QR-коду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.