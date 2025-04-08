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08 апреля, 07:30

Общество

Аренду жилья обсудят в программе "Миллион вопросов"

Аренду жилья обсудят в программе "Миллион вопросов"

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Москва 24 запустила программу "Миллион вопросов", в которой обсуждаются актуальные темы. В новом выпуске ведущая Дарья Крамерова обсудит с заместителем председателя Союза юристов Москвы Александром Толмачевым, какие права есть у арендатора и арендодателя, кто должен оплачивать коммунальные услуги и куда обращаться в случае конфликта.

Все желающие могут прислать свои вопросы в чат-бот, в который можно перейти по QR-коду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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