В Москве прощаются с военкором Максимом Фоминым, известным как Владлен Татарский. Церемония проходит на Троекуровском кладбище. Проститься с Татарским пришли соратники и многие неравнодушные люди. У входа на кладбище образовалась большая очередь.

Максим Фомин погиб 2 апреля во время теракта в питерском кафе. Там проходил его творческий вечер. На следующий день задержали подозреваемую – Дарью Трепову. Именно она вручила Татарскому статуэтку, в которой была спрятана бомба.

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