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Общество

Пять ресторанов Москвы вошли в топ-10 всероссийской премии

Пять ресторанов Москвы вошли в топ-10 всероссийской премии

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Пять ресторанов Москвы вошли в топ-10 всероссийской премии. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, рестораторы в очередной раз подтвердили высокий уровень гастрономической культуры столицы. Разнообразие кухонь и концепций привлекает москвичей и туристов, а также создает серьезную конкуренцию между заведениями. Отрасль продолжает совершенствоваться и развивать новые направления и форматы.

Всего в короткий список премии Where to eat ("Где поесть") включили 100 ресторанов. Из них 44 столичных. Санкт-Петербург представили 24 заведения, юг России – 11, Сибирь, Центральный и Поволжский федеральные округа – по шесть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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