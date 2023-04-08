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Общество

Новости часа: согласно исследованию, более 50% россиян не оформляли налоговый вычет

Новости часа: согласно исследованию, более 50% россиян не оформляли налоговый вычет

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше половины россиян никогда не оформляли налоговый вычет. Об этом свидетельствуют данные исследования.

8 апреля в Москве пройдет первая промывка дорог и тротуаров специальным шампунем, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Сборная Москвы стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по информатике, сообщается на сайте мэра Москвы.

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