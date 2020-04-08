В Подмосковье проснулись клещи. Они очень опасны для людей и домашних животных. Подцепить клеща можно не только в лесу, но и в парке. Всего за две недели в области к ветеринарам обратились уже несколько сотен владельцев животных.

В пик активности клещей лучше обезопасить себя, собираясь на природу. Без правильной одежды не обойтись. Во-первых, она должна быть светлых тонов – так проще увидеть кровососа. Обувь лучше выбирать высокую. Не лишним будет капюшон либо косынка, чтобы защитить волосы. Самой надежной профилактикой будет прививка от клещевого энцефалита. Врачи рекомендуют делать ее осенью. Одного укола должно хватить на ближайшие три года.

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