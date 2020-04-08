Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Общество

В Подмосковье проснулись клещи

В Подмосковье проснулись клещи

Медведь Диксон разучил упражнение под названием "Дай"

Единый пункт отбора на военную службу в Москве работает ежедневно

Москвичей предупредили о майском тепле на следующей неделе

Москвичи показали кадры огромной полной Луны в Москве

В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм

Прощание с Владленом Татарским пройдет на Троекуровском кладбище

Уборщик решил пропылесосить улицу в Воронеже

Новости часа: воздух в Москве на следующей неделе может прогреться до плюс 20

Москвичи могут наблюдать полнолуние в ночь на 8 апреля

В Подмосковье проснулись клещи. Они очень опасны для людей и домашних животных. Подцепить клеща можно не только в лесу, но и в парке. Всего за две недели в области к ветеринарам обратились уже несколько сотен владельцев животных.

В пик активности клещей лучше обезопасить себя, собираясь на природу. Без правильной одежды не обойтись. Во-первых, она должна быть светлых тонов – так проще увидеть кровососа. Обувь лучше выбирать высокую. Не лишним будет капюшон либо косынка, чтобы защитить волосы. Самой надежной профилактикой будет прививка от клещевого энцефалита. Врачи рекомендуют делать ее осенью. Одного укола должно хватить на ближайшие три года.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика