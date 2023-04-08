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Единый пункт отбора на военную службу в Москве работает ежедневно

Единый пункт отбора на военную службу в Москве работает ежедневно

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Прийти в Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве можно в любой день, он открыт ежедневно. Работа организована так, чтобы не было очередей. Записаться на прием можно через портал mos.ru. Там же указан список необходимых документов. Любые вопросы можно задать по телефону горячей линии 117 или написать чат-боту в телеграм.

Обратиться могут не только москвичи, но и жители других регионов. По каждому кандидату принимают отдельное решение в зависимости от многих факторов: возраст, состояние здоровья, специальность и так далее. После заключения контракта, военнослужащие проходят подготовку на полигонах Московской области.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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