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Общество

В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм

В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм

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В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм. При этом нижняя планка наказания за него тоже может вырасти с 10 до 12 лет. Ужесточить наказание предполагается и по другим статьям, связанным с ответственностью за терроризм. В частности, за совершение теракта и диверсии теперь может грозить вплоть до 20 лет тюрьмы. За вербовку предлагается поднять верхний порог лишения свободы с 5 до 7 лет.

Также депутаты предложили ввести пожизненный срок за госизмену. При этом отмечают, что право на условно-досрочное освобождение у таких осужденных будет, но оно появится не раньше, чем через 25 лет отсидки и при условии примерного поведения.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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