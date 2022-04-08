В столице ожидается до +15 градусов 8 апреля

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 8 апреля в Москве прогнозируется до +15 градусов, что близко к майской норме.

Температурный фон ожидается выше привычного на 6–8 градусов. По словам синоптика, комфортные условия обеспечили воздушные массы, которые пришли из Средней Азии и с севера Африки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.