В Шереметьево приземлился рейс из Нью-Йорка

Рейс из Нью-Йорка с россиянами, желавшими вернуться на родину, приземлился в Шереметьево. Еще на борту у пассажиров измеряли температуру. На выходе из самолета всем пришлось пройти медицинский контроль. Теперь каждому путешественнику предстоит минимум двухнедельное заточение дома.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ предпримет дополнительные меры по соблюдению прав граждан и закона во время пандемии коронавируса. В частности, это касается усиления контроля за гражданами, ранее вернувшимися из-за границы. Данная группа граждан обязана соблюдать 14-дневный карантин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.