Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 марта

Воздух в Москве прогрелся 8 марта до 10,1 градуса. Это на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда, который был установлен в 2020 году. Таким образом, 8 марта 2025-го стало самым теплым из всех в истории наблюдений за погодой в Москве.

Уголовное дело возбуждено в подмосковных Химках после того, как две девочки провалились под лед, сообщает Следственный комитет России. Инцидент произошел на канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. Бросившиеся на помощь очевидцы смогли вытащить только одну из девочек. Тело второй достали уже спасатели.

Сезон активности клещей начался раньше обычного, предупредили в Роспотребнадзоре. Как правило, насекомые просыпаются только в начале апреля. Однако в этом году из-за аномального тепла и дефицита снега клещи уже не спят.

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