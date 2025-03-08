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Новости

Новости

08 марта, 17:30

Общество

Москвички делятся праздничными букетами и историями к 8 Марта

Москвички делятся праздничными букетами и историями к 8 Марта

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Зрительницы телеканала Москва 24 рассказали об их праздничных сюрпризах

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Зрительницы телеканала Москва 24 активно присылают видео с подарками, которые они получили на Международный женский день. Среди них – два букета из роз в пастельных оттенках. Еще одна участница акции получила необычный "вкусно-полезный" букет из ягод, символизирующий ее семью: мужа и детей.

У зрительниц есть возможность получить лимитированную карту "Тройка", посвященную 8 Марта. Для участия в акции нужно прислать видео с букетами и рассказать о поздравлениях с праздником.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоАлина Гилева
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