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08 марта, 16:30

Общество

Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта

Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта

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Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции поздравили женщин с Международным женским днем. В своем обращении они пожелали представительницам прекрасного пола весеннего настроения, любви, счастья и исполнения всех заветных желаний.

Алексей Овчинин отметил, что 8 Марта – один из самых теплых и любимых праздников в России. Иван Вагнер поблагодарил женщин за их неоценимую поддержку, которая вдохновляет мужчин на новые свершения. Александр Горбунов пожелал, чтобы каждый день был наполнен радостью и заботой близких.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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