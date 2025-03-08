Москвички могут получить праздничную "Тройку" за оригинальные истории о подарках

К Международному женскому дню департамент транспорта Москвы подготовил специальный подарок для москвичек. У зрительниц есть возможность получить лимитированную карту "Тройка", посвященную празднику 8 марта.

Для участия в акции необходимо прислать видео с букетами, которые женщины получили в подарок, и рассказать, как их поздравили. Самые интересные и оригинальные истории будут отмечены праздничной картой.

Москвички активно делятся своими впечатлениями. Одни показывают букеты из роз и тюльпанов, которые оценивают даже домашние питомцы, другие получают в подарок не только цветы, но и свежие фрукты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.