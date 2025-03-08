Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 14:15

Общество

Москвички могут получить праздничную "Тройку" за оригинальные истории о подарках

Москвички могут получить праздничную "Тройку" за оригинальные истории о подарках

Москвичи рассказали, какие подарки они планируют дарить на 8 Марта

Телеканал Москва 24 разыгрывает лимитированную карточку "Тройка" в честь праздника

Маркетологи назвали самые популярные подарки на 8 Марта в Москве

Москвички начали присылать видео своих поздравлений с 8 Марта

Опрос показал, что хотят получить москвички на 8 Марта

Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

В Госдуме разрабатывают реестр владельцев опасных собак

Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта

Астрологи назвали март самым сложным месяцем года

К Международному женскому дню департамент транспорта Москвы подготовил специальный подарок для москвичек. У зрительниц есть возможность получить лимитированную карту "Тройка", посвященную празднику 8 марта.

Для участия в акции необходимо прислать видео с букетами, которые женщины получили в подарок, и рассказать, как их поздравили. Самые интересные и оригинальные истории будут отмечены праздничной картой.

Москвички активно делятся своими впечатлениями. Одни показывают букеты из роз и тюльпанов, которые оценивают даже домашние питомцы, другие получают в подарок не только цветы, но и свежие фрукты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика